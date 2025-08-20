Открытие экспедиции прошло на поляне Эммануэля в Приэльбрусье

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Экспедиция всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", в рамках которой молодые люди из разных регионов страны взойдут на Эльбрус, стартовала в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Экспедиция всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" стартовала в Кабардино-Балкарии. Отряды предпримут попытку восхождения на западную вершину горы, чтобы провести историческую реконструкцию - установку [копии] знамени Победы, флага России и штандарта Южного военного округа. Также юнармейцы произведут 80 залпов из охолощенного оружия", - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Торжественное открытие экспедиции прошло на поляне Эммануэля в Приэльбрусье. В нем приняли участие около 60 юнармейцев из различных российских регионов, а также обладатель титула "Снежный барс" советский и российский альпинист Василий Попов.

Перед началом штурма вершины юнармейцы пройдут акклиматизацию на различных высотах. Все участники заблаговременно освоили курс горной подготовки и обладают соответствующими навыками для восхождения, добавили в пресс-службе.