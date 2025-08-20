В рамках работы с заявками, поступившими от школ, 204 студента и выпускника уже трудоустроены или проходят собеседования

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. заявок от образовательных учреждений и 158 от учителей или бывших учителей, желающих вернуться в профессию, поступили с 7 июля на горячую линию Минпросвещения России по подбору педагогов для школ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"С 7 июля на горячую линию Минпросвещения России по подбору педагогов для школ поступили 1 295 заявок от образовательных учреждений и 158 от учителей или бывших учителей, желающих вернуться в профессию", - говорится в сообщении.

В рамках работы с заявками, поступившими от школ, 204 студента и выпускника уже трудоустроены или проходят собеседования. Работа с обращениями продолжается, с 21 учителем заключаются трудовые договоры, отметили в министерстве.

"В пятерку самых востребованных специалистов вошли преподаватели математики, русского языка и литературы, иностранных языков, начальных классов и физики", - добавили там.

Горячая линия по подбору педагогов для школ запущена Минпросвещения России в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников, а также для преподавателей, ищущих работу в школе.