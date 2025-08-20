Мишустин: Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана

Премьер-министр РФ отметил, что "Росатом" вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поприветствовал участников мероприятия, приуроченного к 80-летию атомной промышленности России, и отметил, что РФ лидирует на рынке по добыче урана и строительству АЭС.

"Сегодня, несмотря на серьезные вызовы, Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС. И особая роль здесь у госкорпорации "Росатом", которая является ключевым звеном в реализации национальных проектов, укреплении технологического суверенитета и энергетической безопасности", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Мишустин отметил, что "Росатом" вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие страны, обладает уникальными компетенциями. Особое внимание уделяется подготовке высокопрофессиональных кадров, цифровой трансформации и экологическому благополучию.

Премьер-министр подчеркнул, что за годы отрасль прошла большой путь, были созданы первые АЭС, токамак, атомный ледокол, который расширил границы навигации на Северном морском пути. По словам Мишустина, 80-летний юбилей отрасли был бы невозможен без научных открытий и достижений выдающихся ученых, инженеров, конструкторов, тех, кто стоял у истоков отрасли. Имена специалистов, которые разработали новое оружие для укрепления нацбезопасности, навсегда вписаны в историю.

"Впереди - много задач, которые предстоит решить. Уверен, что вы справитесь. Желаю вам дальнейших успехов во всех начинаниях, новых свершений и открытий на благо отечества", - заключил Мишустин.

Специальный комитет по использованию атомной энергии создали 20 августа 1945 г. при Государственном комитете обороны СССР. Орган руководил всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана, просуществовал до 1953 г. С конца 1940-х гг. началось развитие гражданского сектора атомной промышленности. В честь 80-летия атомной промышленности России в Нижнем Новгороде в среду проходит празднование. На "Совкомбанк-Арене" собрались несколько десятков тысяч зрителей.