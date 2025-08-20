Суд отклонил жалобу гражданки, которой отказали в признании сожительства с военнослужащим Росгвардии и получении выплаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Конституционный суд Российской Федерации отклонил жалобу россиянки, которой суды общей юрисдикции отказали в признании ее сожительства с военнослужащим Росгвардии гражданским браком и ее права на получение выплаты, предусмотренной указом президента РФ. Об этом говорится в определении суда от 29 мая 2025 года, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

"Решением суда общей юрисдикции <...> отказано в удовлетворении требований Е. И. Самоши о признании права на получение единовременной выплаты <...> и установлении факта нахождения в брачных отношениях с гражданином Б. <...> В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Семейного кодекса <...> в Российской Федерации признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского состояния" - указано в нем.

Конституционный суд не нашел оснований, чтобы принять к рассмотрению жалобу. Он напомнил, что не зарегистрированное в качестве брака сожительство мужчины и женщины "не порождает правовых последствий", поэтому суды не устанавливают его в качестве факта, "имеющего юридическое значение". Определение окончательно и обжалованию не подлежит.

Указ президента

Указом президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года №98 "О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей" были введены дополнительные меры поддержки военнослужащих Росгвардии. В частности, в нем сказано, что в случае смерти росгвардейца, служившего в зоне специальной военной операции и в Сирии, членам его семьи полагается единовременная выплата в размере 5 млн рублей, а если он получил увечье (ранение, травму, контузию), то в размере 3 млн рублей.