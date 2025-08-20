Исполнительные производства прекратили из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Судебные приставы не смогли взыскать задолженность по коммунальным платежам в 21 тыс. рублей с заслуженного артиста РФ Дмитрия Дюжева. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, приставам поступили материалы от мирового судьи Астрахани. В них указано, что актер не оплатил в установленный срок задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию. Сумма долга превышает 21 тыс. рублей. На основании поступивших материалов было открыто исполнительное производство. Из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и других ценностей исполнительные производства прекращены (п. 3. ч. 1. ст. 46 закона "Об исполнительном производстве").

Дюжев известен ролями в фильмах "Жмурки", "Остров", "Мне не больно", а также телесериале "Бригада". В 2018 году ему было присвоено почетное звание заслуженного артиста РФ.