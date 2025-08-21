Россиянам рассказали о мерах господдержки для подготовки школьника к 1 сентября

Речь в том числе о едином пособии на детей до 17 лет для семей с низкими доходами, указал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. В России уже существует несколько мер господдержки, позволяющих обеспечить подготовку школьника к началу учебного года - они работают как на федеральном, так и на региональном уровне, и важно вовремя оформить эти меры поддержки. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").

"Каждый август для миллионов российских семей превращается в марафон покупок: форма, обувь, учебники, тетради, рюкзак, спортивная форма. Цены растут, и для многих родителей вопрос, где взять деньги на сборы ребенка в школу, становится острым. Несмотря на громкие обсуждения новых инициатив, включая идею "Первосентябрьского капитала", действовать в этом году придется в рамках уже существующих программ", - отметил он.

Гарантированные меры поддержки включают в себя несколько направлений: прежде всего, это единое пособие на детей до 17 лет для семей с низкими доходами, указал депутат. "Его размер составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка и зависит от уровня обеспеченности семьи. Заявка подается через портал "Госуслуги" или лично в отделении Социального фонда. Решение принимается в течение десяти рабочих дней, а деньги поступают на счет ежемесячно", - указал парламентарий.

С 2024 года появилась возможность получить остаток материнского капитала, если он меньше или равен десяти тысячам рублей, без целевого ограничения - это позволит использовать средства на любые нужды, в том числе и на школьные покупки, подчеркнул депутат. "Заявление также можно подать онлайн", - напомнил Говырин. Отдельно стоит напомнить, что государство гарантирует бесплатное обеспечение всех школьников учебниками, а учеников начальной школы - горячим питанием: эти меры действуют автоматически и не требуют от родителей никаких дополнительных действий, рассказал он.

Важную роль играют и региональные выплаты, пояснил депутат. "В разных субъектах РФ действуют свои компенсации на покупку школьной формы и канцелярских принадлежностей, чаще всего для многодетных или малообеспеченных семей. Так, в Москве нуждающиеся многодетные семьи получают почти 14 тысяч рублей на ребенка. В других регионах суммы и порядок выплат различаются, и узнать их можно на сайтах органов соцзащиты или региональных "Госуслуг", - сообщил Говырин.

Еще один инструмент поддержки - социальный контракт: он оформляется с органами соцзащиты и позволяет направить часть выделенных средств на подготовку ребенка к школе, рассказал депутат. "Для этого нужно подтвердить статус малоимущей семьи и согласовать план расходов. Все эти меры - уже действующие и доступные для оформления к началу учебного года", - заключил Говырин.