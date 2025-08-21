Депутата городского совета Херсона обвиняют в госизмене и три года держат в СИЗО

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Суд на Украине может приговорить к 15 годам тюрьмы или пожизненному заключению депутата городского совета подконтрольного Киеву Херсона от партии "Нам здесь жить!" Илью Карамаликова за помощь российскому летчику. Депутата обвиняют в государственной измене, свидетельствуют данные из списка политзаключенных, подготовленного международным "Клубом народного единства".

По данным украинских СМИ, Карамаликов в 2022 году возглавлял народную дружину, которая патрулировала город. Следствие считает, что в марте того же года он помог раненому летчику из России, попавшему в засаду, вернуться домой.

Карамаликов с 2022 года сидит в украинском СИЗО. Как отмечали местные СМИ, судебный процесс по делу депутата проходит в Кривом Роге Днепропетровской области.

Только за первое полугодие 2025 года офис генерального прокурора Украины зафиксировал почти 2 тыс. попыток украинцев выступить против киевского режима через помощь России или совершение диверсий. Из порядка 2 тыс. дел 553 случая были квалифицированы якобы как госизмена, что на Украине сегодня фактически приравнивается к переходу на сторону России.