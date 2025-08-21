Как сообщили в правительстве региона, на новый учебный год в средние специальные учебные заведения подано свыше 12 тыс. заявлений

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Общее число заявлений на поступление в колледжи Приморского края выросло в 2025 году на 30% по сравнению с 2024 годом, сообщает пресс-служба правительства Приморья. Всего в крае насчитали 12 тыс. абитуриентов колледжей.

"В Приморском крае в колледжи на новый учебный год подано более 12 тыс. заявлений - это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особой популярностью у абитуриентов пользуются технические, IT и социальные специальности. Как сообщили в краевом министерстве профессионального образования и занятости населения, из общего числа поступающих - почти 600 детей участников специальной военной операции. Почти 5 тысяч заявлений поданы с оригиналами документов", - говорится в сообщении.

По данным властей края, в 2025 году в колледжах региона предусмотрено 7 997 бюджетных мест на очную форму обучения. Образовательные программы реализуются по более чем 100 направлениям. Наиболее востребованные специальности это сварочное дело, графический дизайн, программирование, строительство, транспорт и логистика, машиностроение, правоохранительная деятельность, педагогика, медицина.

"В Приморье активно развивается система среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". В 2025 году в крае начнут работу четыре новых образовательно-производственных кластера по направлениям "Энергетика", "Транспорт и логистика", "Машиностроение" и "Горное дело". Ранее в регионе уже были открыты девять кластеров по направлениям "Судостроение", "Сельское хозяйство", "Строительство", "Морской транспорт", "Машиностроение, железнодорожный транспорт", "Педагогика", "Клиническая и профилактическая медицина", "Туризм и сфера услуг", "Авиастроение", - сообщает пресс-служба.

По словам министра профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергея Дубовицкого, благодаря участию в федеральном проекте ''Профессионалитет'' колледжи Приморского края получили возможность обновить материально-техническую базу, внедрить современные технологии обучения и выстроить устойчивое партнерство с бизнесом.