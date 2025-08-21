Политика "сиюминутна, а культура живет вечность", отметил представитель президента по международному культурному сотрудничеству

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Снос 25 памятников и бюстов выдающихся деятелей и военных армянского происхождения в Нагорном Карабахе - неблагородное занятие, считает представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Война с памятниками не лучшее занятие для любой страны. Они отражают историю народов, которые живут на этой земле. Это так же вздорно, как и уничтожение памятников деятелям культуры Азербайджана в 90-е годы. Бороться с памятниками - не самое благородное дело, но очень важно понимать, что отношения России и народов Кавказа - это многовековая история, и мы связаны не только сегодняшним днем, но и прошлым и будущим", - сказал Швыдкой.

Он отметил, что хоть политика и диктует культуру, но все же она "сиюминутна, а культура живет вечность". "И помимо межгосударственных отношений есть отношения между народом, которые более глубинны. И важно сегодня сохранять все культурные контакты, которые нас связывали со всеми народами, живущими рядом с нами", - резюмировал Швыдкой.