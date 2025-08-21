Температура будет примерно на 2-3 градуса ниже нормы

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Погода, соответствующая сентябрю по климату, ожидается в Москве до конца этой и в начале следующей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура до конца недели и даже в первые дни следующей недели в Москве будет примерно на 2-3 градуса ниже нормы. Она больше будет соответствовать сентябрьской погоде. Если быть точнее, началу второй декады сентября", - сказал он.

Вильфанд отметил, что с четверга температура в столице будет в диапазоне от 14 до 18 градусов тепла днем. Ночные значения до конца недели составят от плюс 6 до плюс 10 градусов.

Днем в среду прогнозируется облачная погода с небольшими прояснениями, местами возможен сильный дождь. В отдельных районах Московской области за сутки может выпасть до 10-15 мм осадков. В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Днем 22 августа максимальное значение температуры воздуха в Москве составит от 14 до 16 градусов тепла.

"В последующие дни существенного повышения температуры ждать не стоит, 15-18 градусов [тепла] будет в субботу, воскресенье и понедельник. Погода облачная, с прояснениями, в субботу пройдет небольшой дождь, в воскресенье - местами небольшой дождь", - подытожил Вильфанд.