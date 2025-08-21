Количество подтопленных земельных участков увеличилось до 225

ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Число подтопленных из-за дождей частных домов в Таврическом районе Омской области, где введен режим ЧС, снизилось за сутки с 65 до 52, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Количество подтопленных земельных участков увеличилось со 195 до 225.

"В результате прохождения осадков в виде дождя произошло подтопление низменных участков местности, жилых домов и приусадебных участков в Таврическом муниципальном районе, рабочем поселке Таврическое: 52 частных жилых дома и 225 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 65 подтопленных домах и 195 участках. В муниципалитете введен режим ЧС, создано 11 пунктов временного размещения, в которые переехали три человека. Пострадавшие жители получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей.