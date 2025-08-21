Владелец и арендатор "Волгонефти-212" согласовали действия по нарушению сезона

Суд постановил взыскать с них сумму причиненного окружающей среде вреда в размере 49 460 085 849 рублей, а также 10 млн рублей госпошлины

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края счел согласованными действия судовладельца ООО "Каматрансойл" и торгово-чартерного фрахтователя ООО "Кама шиппинг" потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефть-212" по нарушению сезона плавания, что позволило взыскать с них экологический ущерб по иску Росприроднадзора солидарно, следует из полного текста решения, опубликованного в картотеке.

Резолютивная часть решения была объявлена 13 августа. Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил заявленные Росприроднадзором исковые требования к владельцу и фрахтователю потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера "Волгонефть-212" - компаниям "ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама шиппинг" соответственно и постановил взыскать сумму вреда, причиненного окружающей среде в размере 49 460 085 849 рублей, а также 10 млн рублей госпошлины в доход федерального бюджета. Согласно заключению Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральном округу причинами крушения явились: невыполнение капитаном судна и судовладельцем ограничений по сезону плавания судов в морской акватории Керченского пролива, а также не выполнение требований нормативных актов Минтранса России к квалификации и комплектации экипажа судна.

"В настоящем случае имело место согласованное действие ООО "Каматрансойл" (собственника (арендодателя) судна "Волгонефть-212") и ООО "Кама шиппинг" (судовладельца (арендатора) судна "Волгонефть-212"). Осуществляя права владельца судна разумно и с необходимой осмотрительностью, ООО "Каматрансойл" не могло не знать, что судно используется арендатором с нарушениями действующего законодательства, тем не менее, ООО "Каматрансойл" не предпринимало никаких мер к пресечению незаконной деятельности ООО "Кама шиппинг" или по расторжению договора. ООО "Кама шиппинг" <…> не могло не осознавать, что осуществляет деятельность по эксплуатации судна с грубым нарушением обязательных требований. Указанное в совокупности свидетельствует о наличии вины как судовладельца (ООО "Кама шиппинг") так и собственника судна (ООО "Каматрансойл"). В связи с чем имеются основания для привлечения указанных лиц к солидарной ответственности", - говорится в тексте решения.

Там уточняется, что суд также принял во внимание представленные Генпрокуратурой РФ сведения о том, что владельцем значительной части доли уставного капитала ООО "Кама шиппинг" и ООО "Каматрансойл" является одно и то же лицо, из чего следует взаимосвязь данных организаций, ввиду подконтрольности одному лицу.

Касаемо доводов ответчиков о вине в происшествии Единой системы управления движением судов морского порта Кавказ, которая якобы необоснованно задерживала выгрузку судна, что привело к нахождению танкера в акватории Черного моря за пределами допустимого сезона плавания и наступлению обстоятельств непреодолимой силы в виде шторма, суд счет их несостоятельными. По первому доводу суд разъяснил, что ответчиками должны были быть приняты все необходимые меры для соблюдения безопасности, в том числе при определении времени пребывания в акватории Черного моря с учетом возможных задержек при транспортировке груза. По второму доводу суд разъяснил, что определение допустимого сезона плавания согласно классификации судов направлено именно на недопущение нахождения судна в акватории в определенный период времени, когда возможное наступление шторма.