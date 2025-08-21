Матвиенко: дети должны прийти к изучению современных патриотических песен сами

Основатель группы "Любэ" считает, что их "навязывание" вызовет отвержение у школьников

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Современные песни патриотической направленности не нужно "навязывать" детям в школьной программе в рамках изучения предмета музыки, так как они их не поймут. Таким мнением с ТАСС поделился народный артист России, композитор, основатель группы "Любэ" Игорь Матвиенко, отметив, что школьники сами придут к подобным музыкальным произведениям.

"Я опасаюсь, что навязывание патриотических песен в школе вызовет отвержение у детей, так как эти произведения будут не поняты и не нужны в определенное время. Если им давать изучать, разбирать тексты, припевы, мотивы, запевы, школьники не поймут суть. Такое изучение музыкальных произведений нужно профессионалам, композиторам, а не молодому поколению", - сказал он.

Матвиенко также отметил, что, когда школьники сами приходят к подобным патриотическим песням, они их начинают "понимать душой".

"Я несколько раз видел, как идет компания подростков и поют "Коня" [российской группы] "Любэ". Зачем разбирать эти песни в школе, если детям и так они нравятся, у них душа раскрывается, когда они их поют", - обратил внимание композитор.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев предложил внести в школьную программу изучение песни "Конь" группы "Любэ", автором музыки которой является Матвиенко.

Также до этого стало известно, что Минпросвещения поддержало инициативу депутата Госдумы Сергея Колунова об изучении патриотических песен современных авторов на уроках музыки. Российская певица заслуженная артистка России Юта предложила ввести в школьную программу песню "Офицеры" народного артиста РФ Олега Газманова, а депутат Госдумы Михаил Романов выдвинул предложение о внедрении в рамках изучения музыки песни "Веночек" народной артистки РФ Надежды Кадышевой.

О Матвиенко

Матвиенко - российский композитор. В 1989 году вместе с поэтом-песенником Александром Шагановым основал музыкальную группу "Любэ". Матвиенко является автором музыки многих песен этого коллектива, среди наиболее известных - "Атас", "Дорога", "Конь", "Комбат" и другие. С 1995 года продюсирует музыкальную группу "Иванушки International". Написал музыку к популярным песням коллектива - "Вселенная", "Тучи", "Снегири", "Тополиный пух", "Золотые облака". В 2002 году народный артист РФ продюсировал и руководил музыкальным проектом Первого канала "Фабрика звезд". По его окончании стал продюсером финалистов шоу - групп "Корни" и "Фабрика". В 2004 году был соруководителем "Фабрики звезд - 5" (Первый канал), после завершения которой стал сотрудничать с победительницей проекта - Викторией Дайнеко.

Также Матвиенко выступил в качестве музыкального продюсера церемоний открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи (Краснодарский край). В 2015 году являлся одним из наставников музыкального шоу "Главная сцена" ("Россия-1"), в рамках которого руководил выступлениями группы "Моя Мишель". В дальнейшем на протяжении нескольких лет продолжал продюсерское сотрудничество с этим коллективом. В 2016 году Матвиенко стал автором музыки и соавтором слов композиции "Вперед, пехота!" - официального гимна Сухопутных войск ВС РФ. В 2023 году на фестивале "Таврида.Арт" (Республика Крым) состоялся показ первого действия этно-оперы Матвиенко "Князь Владимир". Полнометражная премьера постановки прошла 5 февраля 2025 года в Государственном Кремлевском дворце.