Без электричества остались около 4,8 тыс. человек

МАГАДАН, 21 августа. /ТАСС/. Электрики начали веерное временное подключение домов в поселке Омсукчане Магаданской области. С 19 августа из-за аварии на линии Оротукан - Омсукчан без света остались около 4,8 тыс. человек, сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.

"Начинается веерное временное подключение домов в Омсукчане к электроснабжению. На каждый участок - по два часа", - сообщили в пресс-службе правительства.

С момента повреждения линии, которое произошло в разгар циклона, когда на ряд муниципалитетов Магаданской области обрушились сильные дожди, устранением аварии на линии занимаются специалисты "Восточных электрических сетей".

По прогнозам метеорологов, с 21 августа интенсивность дождей в регионе сократилась, также наблюдается постепенное уменьшение уровня воды в реках.