Маску предписали предстать перед судом по делу о предвыборной "лотерее"

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Окружной судья в Остине (штат Техас) Роберт Питман постановил, что Илон Маск должен предстать перед судом по делу, связанному с розыгрышем $1 млн в "колеблющихся" штатах во время предвыборной кампании 2024 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Маск через свой политический комитет America PAC тогда разыгрывал каждый день в "колеблющихся" штатах по $1 млн. Чтобы получить шанс выиграть эту сумму, избиратели должны были подписать петицию за свободу слова, поделившись при этом своими персональными данными.

Жительница Аризоны подала иск против Маска, обвиняя его в том, что он ввел избирателей в заблуждение и заполучил при этом ее персональные данные. Она указала, что в действительности победителей выявляли не случайным образом, а отбирали по определенным критериям, что политический комитет подтвердил за несколько дней до дня голосования. Политический комитет раскрыл эту информацию, когда эту политическую кампанию как "незаконную лотерею" пытался запретить окружный прокурор в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Судья Питман согласился, что истица действительно могла посчитать, что победитель выбирается случайным образом и потому Маск должен ответить на обвинения. Адвокаты Маска не ответили на запрос журналистов о комментарии. Когда состоятся следующие слушания и когда Маску потребуется присутствовать на них, агентство не уточняет.