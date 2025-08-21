На вокзалах выделили дополнительный персонал для помощи пассажирам задерживающихся поездов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пассажирские поезда южного направления прибудут в Москву с отклонением от графика, максимальное опоздание не превысит четырех часов. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"Из-за происшествия на перегоне Россошь - Сохрановка Воронежской области ожидается прибытие в Москву с опозданием пассажирских поездов южного направления. Максимальное время отклонения от графика - до 4 часов. На вокзалах организовано информирование пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Белорусском, Киевском, Казанском, Ярославском и Восточном вокзалах в Москве выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам задерживающихся поездов.

"Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный)", - добавляется в публикации.