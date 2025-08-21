Сервис предназначается для людей с инвалидностью или травмами, пожилых граждан, а также родителей с детьми

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Избиратели в 20 регионах России получили возможность дистанционно запросить помощь добровольцев на выборах через новый сервис "Волонтеры на избирательном участке", запущенный на "Госуслугах". Об этом сообщила ЦИК России.

В комиссии уточнили, что сервис предназначен для людей с инвалидностью или травмами, пожилых граждан, а также родителей с маленькими детьми. "Волонтеры, прошедшие специальную подготовку, встретят избирателя на участке, помогут сориентироваться и при необходимости присмотрят за детьми", - сообщили в ЦИК.

Подать заявку можно на главной странице "Госуслуг" или в личном кабинете избирателя. Прием заявлений завершается за три дня до первого дня голосования.

Пилотный проект реализуется в 20 регионах, включая Бурятию, Татарстан, Северную Осетию, Красноярский край, Московскую, Ленинградскую, Липецкую, Орловскую, Псковскую и Тверскую области.

В единый день голосования 14 сентября в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.