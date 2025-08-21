Пассажирам на время закрытия станций предлагают воспользоваться Большой кольцевой линией, Сокольнической линией, Калужско-Рижской линией и регулярными маршрутами наземного транспорта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Участок Троицкой линии Московского метрополитена между станциями "Тютчевская" и "Новаторская" будет закрыт с 29 по 31 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 29 августа по 31 августа включительно не будет движения поездов на участке между станциями "Тютчевская" и "Новаторская" Троицкой линии. В эти дни интегрируем новый участок Троицкой линии от "ЗИЛ" до "Новаторской" в действующую инфраструктуру метрополитена. Ограничения пройдут преимущественно в выходные, когда пассажиров в метро не так много", - говорится в сообщении.

