Министр науки и высшего образования России отметил, что к наиболее востребованным направлениям относятся медицина, педагогика и специальности в области информационных технологий

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Квота для абитуриентов, поступающих в вузы РФ по отдельной квоте для участников СВО и их семей, на 12 августа 2025 года была уже заполнена более чем на половину. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на встрече с участниками и детьми ветеранов СВО в министерстве науки и высшего образования России.

"На 12 августа года квота была заполнена более чем 55%. У нас поступило в отдельной квоте 28 383 человека", - сказал он.

Глава Минобрнауки напомнил, что в 2025 году для приема в вузы участников СВО и их родственников выделена квота в размере не менее 10% от объема контрольных цифр приема, это более 50 тыс. мест. По его словам, самые востребованные направления среди абитуриентов - медицина, педагогика и специальности в области информационных технологий.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузе по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.