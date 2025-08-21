Также планируется создание стандарта функционирования инфраструктуры #МыВместе - документа, который впервые систематизирует деятельность движения на всех уровнях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Новый цифровой сервис - единый навигатор проектов СВО появится в 2025 году на платформе "Добро.рф", который объединит десятки тысяч инициатив помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Также планируется создание стандарта функционирования инфраструктуры #МыВместе - документа, который впервые систематизирует деятельность движения на всех уровнях, сообщили ТАСС в пресс-службе "Добро.рф".

В Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа Югры прошло образовательное мероприятие для штабов #МыВместе и некоммерческих организаций, реализующих проекты помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, их семьям, а также инициативы поддержки в условиях чрезвычайных ситуаций. В программе приняли участие более 100 представителей гражданского общества из 53 регионов страны - руководители штабов #МыВместе, Общероссийского народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, НКО и добровольческих объединений.

"В России создадут единый навигатор проектов помощи СВО <…> - новый цифровой сервис, который появится на платформе "Добро.рф" и объединит десятки тысяч инициатив помощи участникам СВО и их семьям. Запуск сервиса запланирован на IV квартал 2025 года", - сказано в сообщении.

В Ханты-Мансийске также участники разработали дорожные карты по развитию региональной инфраструктуры #МыВместе, формированию устойчивого партнерства между государством, бизнесом и НКО для оказания помощи в условиях ЧС и СВО. Результаты их работы лягут в основу проекта стандарта функционирования инфраструктуры #МыВместе - документа, который впервые систематизирует деятельность движения на всех уровнях. "Ценным результатом встречи стало то, что более сотни лидеров из разных регионов смогли не только познакомиться с опытом Югры, но и вместе выработать основу для будущего - единый стандарт работы инфраструктуры #МыВместе. Это значит, что в любой точке страны штабы и НКО будут работать по понятным правилам, смогут быстрее объединять усилия и эффективнее помогать там, где это нужнее всего - и в условиях СВО, и в чрезвычайных ситуациях", - цитирует пресс-служба первого заместителя директора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Марию Орлову.

В стандарте закреплены единые подходы к работе штабов и клубов, определены алгоритмы взаимодействия с органами власти, бизнесом, вузами и НКО, а также предусмотрена интеграция проектов поддержки СВО, размещенных на платформе "Добро.рф", в единую систему движения.