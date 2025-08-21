Раскопки проводились археологами на площадке, предназначенной для строительства парковки на 500 автомобилей

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Более 150 артефактов нашли во время охранно-спасательных раскопок в Мамисонском ущелье Северной Осетии, где продолжается строительство горнолыжного курорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Владикавказского научного центра Российской академии наук.

"В ходе работы было обнаружено почти 150 захоронений, в том числе редкая серебряная арабская монета дирхем (эпохи династии Аббасидов) конца VIII - начала IX века, а также уникальные медальоны с изображениями грифонов, отражающих культурное наследие дохристианской и византийской эпох", - говорится в сообщении.

Раскопки проводились археологами на площадке, предназначенной для строительства парковки на 500 автомобилей.

Анализ материалов и стилей многих из этих артефактов позволяет предположить, что они относятся к VII-IX вв. и могли быть привезены издалека, что свидетельствует о широких торговых связях той эпохи.