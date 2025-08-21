В Иркутске провели восемь уникальных детских операций в рамках международного конгресса

Участие в мероприятии приняли ведущие детские хирурги из России из десяти стран

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Хирурги в Иркутске провели восемь уникальных роботических операций детям в рамках международного конгресса "Детская хирургия на Байкале", который проходит в эти дни в столице Прибайкалья, говорится в сообщении правительства региона.

"Иркутская область занимает лидирующие позиции в России в области детской роботической хирургии. Наши врачи могут успешно лечить самых сложных пациентов и проводить уникальные операции. Нам есть чем гордиться, и мы готовы обмениваться опытом", - приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Кобзева.

На конгрессе в формате "живой хирургии" лучшие детские хирурги осуществили сложные хирургические вмешательства. Например, ребенку провели робот-ассистированную резекцию кисты почки. Пациенту диагностировали кисту верхнего полюса правой почки - образование размером около 4 см, которое сдавливало мочевыводящую систему и мешало нормальной работе органа. Вмешательство провел приглашенный травматолог-ортопед Детского ортопедического института Турнера (Санкт-Петербург) Дмитрий Кокушин.

Участие в конгрессе приняли более 200 хирургов очно и более 800 онлайн, ведущие детские хирурги из России из десяти стран. Кроме того, в сообщении отмечается, что в рамках конгресса Иркутская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева заключили соглашение о развитии сотрудничества в сфере детской медицины. Также больница заключила соглашение с Федеральным центром нейрохирургии из Тюмени.