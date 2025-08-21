На Байкале из-за ливней закрыли популярный турмаршрут

Речь идет о маршруте "Север острова Ольхон"

ИРКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Один из самых популярных туристических маршрутов на Байкале - "Север острова Ольхон" - закрыт в Иркутской области из-за ливней. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Ливень на острове Ольхон. <…> Лесные дороги тоже размыты. Количество выпавших осадков заставило оперативный штаб дирекции "Заповедное Прибайкалье" принять непопулярное решение: в целях безопасности посетителей, сохранения природных комплексов маршрут Прибайкальского национального парка "Север острова Ольхон" 21 августа 2025 года закрыт", - говорится в сообщении.

Решение действует до улучшения погодных и дорожных условий.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, 21 и 22 августа в регионе местами ожидаются сильные и очень сильные ливни. Ветер до 22 м в секунду.

Маршрут "Север острова Ольхон" один из самых популярных пеших, велосипедных и автомобильных маршрутов на Байкале. Его длина около 87, 3 км. Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га.