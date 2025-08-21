Новыми участниками проекта UrbanTransportData стали 17 мегаполисов мира

Совместные заявления о сотрудничестве для вступления подписали в странах Африки, Латинской Америки, Азии и СНГ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Число городов-участников аналитической платформы UrbanTransportData превысило 30. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе транспортного комплекса правительства Москвы.

Международный проект UrbanTransportData - это аналитическая платформа, которая позволяет получать информацию о транспортных показателях в разных городах мира и знакомиться с лучшими практиками и трендами отрасли.

"Мы продолжаем развивать проект UrbanTransportData. Сегодня в рамках Международного транспортного саммита к инициативе присоединилось еще 17 городов из стран Африки, Латинской Америки, Азии и СНГ. Теперь в проекте участвуют уже 32 мегаполиса мира. Наша аналитическая платформа включает в себя профессиональный форум для экспертов в области городского транспорта и обширную базу знаний для госслужащих, специалистов, студентов и исследователей", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Так, совместные заявления о сотрудничестве для вступления подписали Аддис-Абеба, Алматы, Астана, Банжул, Фритаун, Гавана, Хараре, Хошимин, Кампала, Лилонгве, Лима, Лусака, Мапуто, Мехико, Найроби, Виндхук и Ереван. Подписания состоялись в день открытия IV Международного транспортного саммита.

Кроме того, в первый день деловой программы подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере транспорта между правительством Москвы и народным правительством Пекина, а также правительством Москвы и администрацией Бангкока.

Москва принимает гостей

Международный транспортный саммит в 2025 году собрал более 140 экспертов из 41 города мира. Деловая программа форума проходит в российской столице 21 и 22 августа. В рамках саммита участники на круглых столах обсудят промышленное развитие и интеграцию передовых технологий в городской транспорт, пассажирские цифровые сервисы и билетные системы, беспилотные технологии, рельсовый, водный, альтернативный транспорт и другое. Зарубежные гости ознакомятся с работой регулярного речного электрического транспорта и зарядной инфраструктуры, посетят единый диспетчерский центр Московского метрополитена, БКЛ, МЦД, электробусный парк, ситуационный центр ЦОДД, центр исследования и разработки беспилотного транспорта, а также площадки ОЭЗ "Технополис Москва".

Культурную программу саммита подготовил Музей транспорта Москвы. Участники посетят выставку "Высоко под землей", посвященную искусству в московском метро, а затем на ретроавтомобилях отправятся на ВДНХ, где гостей ждет экскурсия по выставке "Ты выглядишь на все 100!" об истории отечественного транспортного дизайна. Завершится программа на Северном речном вокзале. Также зарубежные делегаты посетят масштабную интерактивную выставку "Та самая Москва" в центральном выставочном зале "Манеж".

"Участники саммита из стран Ближнего Востока смогут воспользоваться схемой Московского метрополитена на арабском языке. Ее можно взять на более чем 30 стойках "Живое общение" или скачать электронную версию на Едином транспортном портале. Схема на арабском языке была подготовлена в начале 2025 года при сотрудничестве с RT. Ею воспользовались уже более 7 тыс. человек. До конца года она также появится в мобильном приложении "Метро Москвы" и на сенсорных экранах во всех поездах метро", - отметили в пресс-службе.