В регионе нацпроект "Инфраструктура для жизни" будет реализован в 43 городах, районных центрах и ключевых точках роста

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Опорные населенные пункты, определенные в Якутии в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", должны стать центрами образования и подготовки кадров. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе пленарного заседания августовского совещания работников образования республики.

В регионе нацпроект "Инфраструктура для жизни" будет реализован в 43 опорных населенных пунктах - городах, районных центрах и ключевых точках роста.

"Нужна новая схема расстановки и развития организаций общего образования в увязке с пространственным развитием республики. В том числе в увязке с комплексным планом развития сети опорных населенных пунктов, а их у нас 43, которые должны стать полноценными центрами образования и подготовки кадров для территорий", - сказал Николаев.

Глава региона отметил необходимость учитывать долгосрочные социально-демографические прогнозы, особенно для сбалансированного развития образовательной инфраструктуры. "Работу необходимо провести с непосредственным участием органов местного самоуправления, с решением назревших вопросов оптимизации в отрасли образования, самой крупной по объемам бюджетного финансирования. Для этого есть немалые резервы, например, в части централизации управления, перевода на аутсорсинг обеспечивающих функций. В итоге мы должны выйти на оптимальный баланс, который бы в первую очередь определял качество образовательных услуг", - сказал Николаев.

При этом он подчеркнул, что структурная оптимизация, упорядочение штатных расписаний не должны проводиться в ущерб учебному процессу. "Так, например, в обязательном порядке, - и я это буду обязательно контролировать, - должны быть сохранены программные объемы и часы изучения родных языков. Обращаю на это внимание министерства образования и науки республики, глав муниципальных образований, особенно города Якутска", - отметил глава региона. Он поручил представить соответствующий план в срок до 1 марта 2026 года.

Всего в РФ в единый перечень включены 2 160 опорных населенных пунктов. Единый план по достижению национальных целей развития РФ предполагает, что качество среды для жизни в опорных населенных пунктах России к 2030 году улучшится на 30%, к 2036 году - на 60%.