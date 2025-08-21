В Москве трамвайную линию на Угрешской улице продлят почти на 1 км

Также возведут здание конечной станции наземного городского транспорта с устройством отстойно-разворотной площадки

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Трамвайную улицу на Угрешской улице в Москве продлят на 900 м. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Для улучшения пассажирской и автомобильной доступности в Южнопортовом и Печатниках планируем возвести и реконструировать 6 км дорог, среди них участки: Угрешской улицы; 2-го Угрешского проезда; 3-го Угрешского проезда; Южнопортовой улицы. Кроме того, на Угрешской улице продлят действующую трамвайную линию на 900 метров с организацией пересадки на станцию МЦК Угрешская", - написал мэр.

Он добавил, что также будет возведено здание конечной станции наземного городского транспорта с устройством отстойно-разворотной площадки. Рядом с Шоссейным проездом через железнодорожные пути построят надземный пешеходный переход. "Завершить все должны в 2028 году", - обозначил Собянин.