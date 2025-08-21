В УрФО откроют свыше 6 тыс. избирательных участков, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога призвал на высочайшем уровне обеспечить безопасность на выборах, пресекать любые попытки провокаций в округе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания по подготовке к единому дню голосования с заместителем председателя ЦИК РФ Николаем Булаевым и главами регионов УрФО.

"В первую очередь обсудили вопросы безопасности. В УрФО будут открыты свыше 6 тыс. избирательных участков. Необходимо обеспечить безопасность на высочайшем уровне: предусмотреть видеонаблюдение и металлодетекторы, провести все проверки и пресекать любые попытки провокаций", - написал он.

Жога отметил, что в округе с 12 по 14 сентября пройдет более 90 избирательных кампаний, они коснутся 7,6 млн избирателей.

"Впервые дистанционное электронное голосование будет использовано сразу тремя регионами УрФО. Уверен, это будущее избирательного процесса, и Урал делает важный шаг. В этом направлении надо гарантировать бесперебойную работу информационных систем и не допустить сбоев", - также подчеркнул он.

В этом году среди кандидатов на выборах в регионах УрФО от "Единой России" зарегистрированы 105 участников спецоперации, добавил полпред.