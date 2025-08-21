Москва передаст более 700 единиц специального транспорта в регионы до конца года

Среди них погрузчики, многофункциональная строительная техника, тракторы и снегоочистители, отметили в пресс-службе столичного департамента городского имущества

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Столица передаст многофункциональную строительную технику, погрузчики, тракторы и снегоочистители 12 регионам России. Об этом сообщила руководитель департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева.

"Ежегодно город безвозмездно передает в другие регионы общественный транспорт, а также дорожную, коммунальную и строительную технику. Только с начала 2025-го направлено около 200 единиц транспорта. Кроме того, до конца года планируется передать регионам еще более 700 единиц. Среди них погрузчики, многофункциональная строительная техника, тракторы и снегоочистители. В целом объемы передаваемого в регионы специального транспорта выросли по сравнению с 2024 годом почти в шесть раз", - сказала Соловьева, слова которой приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что машины получат Курская, Ростовская, Смоленская, Ярославская, Пензенская, Саратовская, а также Орловская, Калужская, Новгородская и Воронежская области. Кроме того, транспорт передадут Республике Бурятия и Пермскому краю.

"Такой формат взаимодействия столицы с регионами ежегодно расширяет транспортные парки субъектов РФ, получающие сотни единиц техники. Весь транспорт передается на безвозмездной основе, регионами оплачивается только его транспортировка", - пояснили в ведомстве.