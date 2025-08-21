Воспользоваться этим правом можно будет уже в 2025 году

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Дети участников специальной военной операции в Красноярском крае получат преимущество при поступлении в кадетские корпуса региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"На встречах с семьями участников спецоперации были просьбы о том, чтобы дети наших защитников имели возможность продолжить дело своих отцов и получали преимущество при поступлении в кадетские корпуса. Согласен с этим предложением. Внес необходимые изменения в указ о мерах поддержки участников СВО и их семей", - написал Котюков. Воспользоваться этим правом семьи смогут уже в этом году.

По словам губернатора, в 2024 году аналогичное решение в регионе было принято по Мариинским женским гимназиям.

В Красноярском крае действует пакет мер социальной поддержки участников СВО и их семей, включая льготы при оплате услуг ЖКХ и налогов, получение детьми образования, медицинского и социального обслуживания, посещение государственных спортивных и культурных мероприятий. С 15 августа 2025 года региональную выплату контрактникам и мобилизованным повысили до 1,7 млн рублей.