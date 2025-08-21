Министр образования и науки республики Нюргуна Соколова сообщила, что подобная мера поможет решить проблему нехватки педагогов в регионе

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Пилотный проект "Сетевой учитель" по дистанционному обучению школьников физике, химии и биологии запустят в трех районах Якутии. Данная мера поможет решить проблемы нехватки педагогов в регионе, сообщила министр образования и науки республики Нюргуна Соколова.

"В новом учебном году стартует проект "Сетевой учитель" в 15 школах Сунтарского, Усть-Алданского, Олекминского улусов. Он направлен на решение проблемы нехватки педагогов по физике, химии и биологии для учащихся 7-9-х классов", - сказала Соколова в ходе пленарного заседания августовского совещания работников образования Якутии.

Она уточнила, что уроки организуют в рамках школьного расписания с применением дистанционных технологий на базе цифрового онлайн-сервиса "Мультибук". Предполагаются применение электронных учебников, интерактивных 3D-моделей, использование видеоматериалов и аудиоуроков.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил региональным Минобрнауки и Мининноваций уже в следующем году перейти от апробации к максимальному охвату малокомплектных школ проектом "Сетевой учитель".