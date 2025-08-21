Гендиректор Большого Московского цирка также обратил внимание на то, что он всегда приглашает иностранных цирковых артистов поучаствовать в его шоу и фестивалях для поддержания "хорошего и правильного культурного диалога"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Культурное взаимодействие между странами помогает жить искусству, которое развивается благодаря обмену опытом и артистами. Таким мнением поделился народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный на секции о "династии Запашных" на полях IV международного детского культурного форума.

"Если мы теряем, сжигаем культурное общение между странами, то следующий этап искусства - его уничтожение. Когда нет диалога между народами, наступает конец. Каждый год к нам в страну приезжают выступать артисты цирка со всего мира. Они стоят под одним куполом с нашими [российскими артистами], мы все вместе взаимодействуем и узнаем что-то новое, что двигает культуру вперед", - сказал Запашный.

Российский иллюзионист, актер, ведущий телевизионных шоу Сергей Сафронов согласился со словами Эдгара Запашного и отметил, что хорошо налаженные культурные отношения между странами помогают избегать конфликтов между ними. "Цирк и в общем искусство создают мир между разными народами. Когда артист одного государства стоит плечом плечу с выступающим из другой страны, они не думают о политической ситуации, они раскрывают душу зрителю, показывают свое мастерство, объединяются вместе, чтобы создать уникальное шоу. <…> Зрители видят и понимают, что им не нужно оценивать отдельную страну, им нужно посмотреть на номер целиком, почувствовать, что могут создать страны вместе", - заключил фокусник.

IV международный детский культурный форум пройдет с 21 по 23 августа в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. В нем примут участие более 2 тысяч человек из 89 регионов РФ и 14 стран мира.

О форуме

В течение трех дней участники будут работать в шести творческих направлениях - "Театр и цирк", "Музыка", "Кино и анимация", "Хореография", "Музеи и изобразительное искусство", "Литература и журналистика". Программа форума в этом году включает более 90 мероприятий, среди которых мастер-классы, арт-школы, образовательные сессии, творческие встречи и концерты. Дополнительно организованы экскурсии для гостей и участников форума.

Организаторами мероприятия выступают Минкультуры РФ и ФГБУК "Росконцерт".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.