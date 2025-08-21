В Москве разместили QR-коды с расписанием на 2 тыс. остановках без павильонов

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по ссылке - в приложении "Московский транспорт" отобразится остановка и время до прибытия транспорта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. QR-коды с расписанием наземного городского транспорта разместили на остановках без павильонов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"На городских улицах расположено почти 13 тыс. остановок наземного транспорта. Здесь пассажиры всегда могут узнать прогноз прибытия автобусов и электробусов, а также актуальное расписание маршрутов. На остановках без павильонов мы также установили специальные флаги и трафареты с QR-кодами. Сегодня в городе около 2 тыс. таких остановок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на новых остановочных павильонах QR-код расположен на специальном лайтбоксе, на остановочных флагах - в нижней части. На устаревших павильонах код размещен в верхней части трафарета со списком маршрутов.

"Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. В том числе развиваем инфраструктуру: производим и устанавливаем новые остановочные павильоны, размещаем плакаты с QR-кодами и важной информацией. Программа обновления остановок началась в 2015 году, сейчас в городе осталось менее 8% устаревших павильонов", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо навести камеру смартфона на QR-код и перейти по ссылке - в приложении "Московский транспорт" отобразится остановка и время до прибытия транспорта. Карта и время прибытия видны даже без установки приложения.