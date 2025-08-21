Начальник управления информационной политики региона Евгений Брыков добавил, что население подконтрольной ВСУ правобережной части Херсонской области помогает приближать победу РФ в СВО

ГЕНИЧЕСК, 21 августа. /ТАСС/. Мирные жители подконтрольной ВСУ правобережной части Херсонской области через интернет-мессенджеры передают российским властям данные об украинских карателях, сообщил ТАСС начальник управления информационной политики региона Евгений Брыков.

"У нас развернута сеть Telegram-каналов, куда можно писать ту или иную информацию, полезную для наших силовых структур, для вооруженных сил. Мы получаем эту информацию. Жители делятся и координатами, и контактами, описывают и дают данные по карателям, которые участвуют в тех или иных операциях, рассказывают, что действительно происходит на правом берегу [реки Днепр в Херсонской области]", - сказал он.

Брыков добавил, что население правобережья Херсонщины помогает приближать победу РФ в специальной военной операции. "Наши сторонники ждут освобождения оккупированных территорий правого берега. Жители Херсонской области, которые находятся в плену у террористов, точно так же ждут освобождения", - подчеркнул глава управления информполитики области.