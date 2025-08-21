Льгота распространяется на все девять регионов, где компания перевозит пассажиров

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) возобновляет 50% скидку на проезд для обучающихся к началу нового учебного года. Льгота распространяется на все девять регионов, где компания перевозит пассажиров, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"В Московской области и других регионах обучающиеся смогут пользоваться льготой при поездках на обычных пригородных поездах. В Москве скидка действует также на экспрессы, включая фирменные поезда с предоставлением мест. Кроме того, в столице можно записать льготный пригородный абонемент на 30 дней на социальные карты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во Владимирской области скидка на проезд на пригородных поездах и экспрессах предоставляется обучающимся, зарегистрированным в регионе. Для них доступны разовые билеты "туда-обратно".

Подробные правила размещены на сайте ЦППК в разделе "Льготы".