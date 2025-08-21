Скидка предоставляется только при покупке билета на кассе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московская канатная дорога проведет акцию в День Государственного флага России. Об этом сообщили в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

"22 августа Московская канатная дорога поздравляет гостей с праздником и запускает особую акцию: 22% скидка на билет получает каждый, кто придет на прогулку с флагом России или в одежде цветов российского флага. Скидка предоставляется только при покупке билета на кассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция не суммируется текущими предложениями и скидками.