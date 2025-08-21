Детскую поликлинику на 250 посещений построили в Кавказском районе Кубани

Поликлиника полностью укомплектована педиатрами и профильными специалистами

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Новую детскую поликлинику мощностью 250 посещений в смену и стоимостью 988 млн руб. построили в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В Кавказском районе готовят к открытию детскую поликлинику, она рассчитана на 250 человек в смену. <...> Раньше детское отделение занимало лишь несколько кабинетов в районной больнице. Теперь же у мальчишек и девчонок появилось свое полноценное медучреждение, за ним закреплены больше 8 тыс. человек", - сказал журналистам губернатор.

По его словам, поликлиника полностью укомплектована педиатрами и профильными специалистами.

Новое трехэтажное здание оснащено современным медицинским оборудованием. В учреждении будут работать дневной стационар, кабинеты неотложной помощи, физиотерапии, УЗИ, функциональной диагностики, рентгена, эндоскопии и клинико-диагностическая лаборатория. Общая стоимость поликлиники составила 988 млн руб.

Освободившиеся площади в районной больнице после переезда детского отделения займет женская консультация. Как отметил губернатор, в Кавказском районе первичную медико-санитарную помощь оказывают также пять врачебных амбулаторий, три участковые больницы и восемь фельдшерско-акушерских пунктов.