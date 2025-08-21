"Ак-Сай трэвел": пропавшие в Киргизии альпинисты не выходили на связь с 10 августа

По словам источника в турфирме, предпринимались попытки поиска с помощью беспилотников, однако обнаружить их не удалось

БИШКЕК, 21 августа. /ТАСС/. Двое иранских альпинистов, которые пропали в Иссык-Кульской области Киргизии во время восхождения, не выходили на связь с 10 августа. Об этом ТАСС сообщили в туркомпании "Ак-Сай трэвел", которая занималась их отправкой в район восхождения.

"Иранцев нет на связи с 10 августа", - сказал представитель компании.

По его словам, предпринимались попытки их поиска с помощью беспилотников, однако обнаружить иранцев не удалось. "Облет дронов пока не дал результатов", - отметил собеседник.

Как заявили ТАСС в представительстве президента Киргизии в Иссык-Кульской области, граждане Ирана Марьям Пилехвари и Хасан Сейфоллах пропали после выхода на маршрут "и не выходят на связь".

Визуальный осмотр с дрона территории, на которой могли находиться иранские спортсмены, не дал результатов. "Альпинисты обнаружены не были, предположительно, они погибли", - считают в представительстве.