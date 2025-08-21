Впервые в истории Русский музей привезет в столицу обширную коллекцию - 115 произведений живописи и скульптуры

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Масштабная выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" откроется на ВДНХ 6 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

"Впервые в истории Русский музей привезет из Санкт-Петербурга в столицу столь обширную коллекцию - 115 произведений живописи и скульптуры. Шедевры будут представлены в павильоне №1 "Центральный" на ВДНХ", - написал мэр.

По его словам, экспозиция покажет, как менялся образ Москвы - от духовного центра Руси до современного мегаполиса. Среди авторов - Андрей Рублев, Аполлинарий Васнецов, Василий Суриков, Василий Верещагин, Юрий Пименов, Наталья Нестерова. "Центральным произведением станет монументальное полотно Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года" - выдающийся визуальный документ эпохи", - подчеркнул Собянин.

Всего в Русском музее хранится около 450 тыс. экспонатов, которые охватывают все тенденции развития русского искусства с Х по ХХI век - от древнейших икон до знаковых произведений современности, добавил он.