Результаты рассмотрения акта находятся на контроле в прокуратуре

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование автора публикации в интернете, публично оскорбившего участников СВО. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре рассказали, что в ходе мониторинга интернета выявлена публикация, на которой 20-летний житель столицы, крайне негативно оценивая проведение ВС РФ специальной военной операции, допустил высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении участников СВО.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании мужчины по п. "б" ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, сопряженные с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Там также добавили, что личность злоумышленника установлена. "Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования и принятие решения о возбуждении уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее сообщала, что выявлены видео блогера, который в соцсетях выкладывает ролики с оскорблениями ветеранов СВО и пожеланиями смерти русским. Она просила МВД в запросе провести проверку.