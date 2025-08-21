На Соловках разработают пространственную модель социокультурного развития поселения

Участники научно-образовательной школы будут проводить опросы различных групп населения архипелага

АРХАНГЕЛЬСК, 21 августа. /ТАСС/. Пространственная модель социокультурного развития появится у Соловецкого поселения. Как рассказала ТАСС директор Интеллектуального центра - научной библиотеки Северного Арктического федерального университета (САФУ) Светлана Тюкина, участники научно-образовательной школы "Окоём" (название на поморском говоре означает "горизонт") проведут исследование социально-экономических и градостроительных проблем Соловецких островов и смоделируют сценарии развития территории.

"У нас впервые будет принимать участие ИТМО. Это будет мастерская пространственного планирования с градостроителями и архитекторами. Они хотят разработать проект предложений по пространственной модели социокультурного развития Соловецкого архипелага. Сейчас там идет очень много реставрационных работ, но понятно, что эта работа должна быть комплексной. И как там людям, им удобно или неудобно. Особенно если мы говорим про территорию такого исторического значения", - сказала Тюкина.

Участники будут проводить опросы различных групп населения архипелага. Основной объект на Соловках - это Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, он существует на Соловецких островах с первой половины XV века. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Кроме этого, на Большом Соловецком острове находится поселок Соловецкий, население которого около 800 человек.

Здесь необходимо сохранять историко-культурное наследие и природные ландшафты, но при этом развивать туристическую инфраструктуру и обеспечивать комфортное проживание местных жителей. Все это требует взвешенной градостроительной политики в долгосрочном планировании среды обитания на архипелаге. Должны быть учтены интересы различных групп: монастыря, музея, жителей поселения, органов управления, туристического движения и природоохранных организаций.

"Понятно, что монастырь - это замкнутая система, но ведь у нас на Соловках поселок большой, в котором еще и много акторов: и туристы, и паломники, и местные жители, и предприниматели. И важно понять для органов местного самоуправления, для представителей фонда развития Соловецкого архипелага, как видят дальнейшее развитие местные жители и монастырь чтобы минимализировать конфликтность", - добавила собеседница агентства.

Это касается, например, организации общественных пространств и благоустройства, а также социокультурных инициатив, как это вписать в территорию. "То есть это такая балансировка интересов на предварительном этапе", - резюмировала она.