Речь идет о волонтерах и чиновниках в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпромторгу представить предложения о поставках бронированных автомобилей для глав муниципальных образований Донбасса и Новороссии и прилегающих регионов, а также волонтерских организаций. Соответствий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Минпромторгу России подготовить при участии Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" и представить предложения о поставках бронированных автомобилей для обеспечения работы глав муниципальных образований (глав местных администраций) Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, субъектов Российской Федерации, территории которых прилегают к районам проведения специальной военной операции", - говорится в поручении.

Также министерству поручено подготовить предложения о поставках бронированных автомобилей и мототехники для нужд волонтерских организаций, оказывающих содействие в вывозе (эвакуации) населения с линии боевого соприкосновения.

Срок выполнения - до 1 октября 2025 г.