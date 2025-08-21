Именно потеря концентрации из-за гипоксии часто становится причиной травм, получаемых альпинистами, отметила заслуженный тренер России Ольга Павлова

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Медицинское освидетельствование альпинистов для допуска к восхождению на вершины, особенно труднодоступные, должно быть обязательным. Такое мнение высказала ТАСС член Общественной палаты (ОП) РФ, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

"Зачастую люди, даже профессионалы, имеющие высокий уровень доступа, не оценивают текущее состояние своего здоровья. Конечно, за здоровьем надо следить, и медосвидетельствование - это обязательное, на мой взгляд, требование для того, чтобы допустить человека к такому восхождению", - сказала Павлова.

По ее словам, высокогорье - это прежде всего недостаток кислорода. "В горах даже опытные альпинисты начинают просто засыпать на ходу из-за недостатка кислорода. Поэтому [спортсменам] надо проверять сердце, сосуды и готовить себя к этой гипоксии. Даже если у тебя есть высокий уровень разрядов и ты спортсмен высокого класса, горы свыше 5-8 тыс. метров не прощают такой ошибки", - сказала Павлова.

По ее мнению, именно потеря концентрации из-за гипоксии часто становится причиной травм, получаемых альпинистами. Павлова отметила, что люди, которые идут в труднодоступные районы по очень сложным маршрутам, "должны быть очень хорошо подготовлены и четко понимать, что это может быть билет в один конец".

"На мой взгляд, люди должны гоняться не за количеством восхождений на высокие пики, известные по всему миру, а очень сознательно анализировать все "за" и "против", готовиться и проверять свое здоровье", - уточнила Павлова.

Она отметила, что систему допуска к восхождениям надо регулировать, так как сообщения о погибших или попавших в беду альпинистах приходят все чаще. "На первый взгляд они подготовлены, уверены в себе и думают, что с ними ничего не произойдет, а горы такого наплевательского отношения не прощают", - сказала Павлова.