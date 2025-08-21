Закон о гарантиях статуса педагогических работников приняли для повышения престижа профессии, сообщил глава республики Айсен Николаев

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Якутии в 2026 году направят не менее 100 млн рублей на реализацию мер поддержки молодых педагогов, впервые начавших работать, а также педагогов, переехавших работать в сельскую местность. Такое поручение дал глава Якутии Айсен Николаев в ходе пленарного заседания августовского совещания работников образования республики.

"Для повышения престижа профессии педагога в июле этого года принят республиканский закон о гарантиях статуса педагогических работников. Законом предусмотрены меры поддержки молодых педагогов, впервые начавших работать, а также педагогов, переехавших на работу в сельскую местность. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года, и я поручаю правительству республики предусмотреть на реализацию этих мер в следующем году не менее 100 млн рублей", - сказал Николаев.

В регионе действуют республиканские и муниципальные меры поддержки. Среди них - адресная оплата проездных и подъемных молодым специалистам, проект "Учитель Арктики", обеспечение жильем учителей в АЗРФ, федеральная программа "Земский учитель". Четвертый год проводится конкурс, по итогам которого 100 лучшим учителям вручается премия в 100 тыс. рублей.

"Но надо признать, что несмотря на меры поддержки, проблема обеспеченности педагогическими кадрами остается. Как показывают исследования, именно в учительской среде не снижается текучка. Практически ежегодно увольняется больше педагогов, чем поступают на работу, и в основном это касается села. Причины разные - начиная от бытовых проблем до отсутствия перспектив профессионального роста и успеха. Все это говорит о том, что необходимо менять сами подходы к подготовке кадров, делая ставку на ценности призвания, престижа учительской профессии", - отметил глава республики.