В Подмосковье более 400 школ подключат к цифровому помощнику преподавателя

Школы подключатся к проекту с сентября 2025 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Свыше 400 школ Московской области станут участниками проекта "Ассистент преподавателя" на основе искусственного интеллекта с сентября. Цифровой помощник будет помогать учителям подготовиться к урокам и генерировать персональные задания для каждого ученика, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Благодаря соглашению, подписанному правительством Московской области и Сбером, у подмосковных педагогов появится цифровой помощник. В настоящее время уже 250 учителей из 20 школ в Дмитрове и Лобне протестировали "Ассистента преподавателя" на основе генеративного ИИ. Он работает как методист и помогает за несколько минут подготовиться к уроку, создает персональные задания под каждого ученика, дает рекомендации и даже работает как психолог. В результате учителя могут тратить гораздо меньше сил на рутинную работу и уделять больше времени на общение с детьми. С сентября к проекту подключатся 407 школ в Подмосковье и более 3 тыс. учителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также Московская область в настоящее время занимается и собственной разработкой - "Умный помощник учителю". Он будет проверять рукописные тексты, находить ошибки, рекомендовать какую оценку нужно поставить. "Если раньше на проверку тетрадей у педагога уходило около трех часов, то с помощью искусственного интеллекта будет в шесть раз меньше", - подчеркнули в пресс-службе.

Внедрение цифровых инструментов в образовательную сферу в четверг обсудили в доме правительства Московской области в рамках Форума педагога. В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Сегодняшний педагогический форум отличается от предыдущих тем, что сейчас большое значение в нашей жизни приобретает искусственный интеллект. И я очень благодарен Герману Оскаровичу Грефу, всей команде Сбера, за то, что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении новое, полезное, чтобы быть конкурентоспособным и эффективным", - сказал Воробьев, его слова привели в пресс-службе.

"Сбер и Московскую область связывает стратегическое партнерство, это один из наших самых близких партнеров по большому спектру вопросов - образование, технологии, инвестиционные проекты. <...> Искусственный интеллект в руках учителя может помочь построить весь образовательный процесс, отталкиваясь от интересов и задач самого ученика. Внедрение AI облегчает жизнь учителю, позволяя ему больше концентрироваться на процессе взаимодействия с детьми, учитывая их индивидуальность", - процитировали в материале слова Грефа по итогу его участия в форуме.