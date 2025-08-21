Самым ярким моментом станет уничтожение специального безэкипажного корабля

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Морские учения с участием беспилотников состоятся на Международном форуме беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина". Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Пройдут морские учения с участием беспилотников. Самым ярким моментом станет уничтожение специального безэкипажного корабля, который разработали специалисты НПЦ "Крылья Сахалина", стрелковым оружием и FPV-дронами с боевыми зарядами. То есть покажем учения, как происходит, ну, скажем так, борьба с вражескими дронами морскими", - сказал он на пресс-конференции, посвященной Международному форуму беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина".

В 2024 году Сахалинская область стала первым регионом в России, открывшим небо для гражданских беспилотников. Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который пройдет в Южно-Сахалинске с 6 по 8 сентября, станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития отрасли беспилотных систем. Мероприятие пройдет в формате выездной площадки Восточного экономического форума.