В центре Москвы появился арт-объект в виде большого школьного рюкзака

Он находится в Новопушкинском сквере

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Арт-объект в виде школьного рюкзака открыли в Новопушкинском сквере около метро Тверская в Москве в преддверии Дня знаний. Церемонию презентации арт-объекта посетил блогер и певец Ваня Дмитриенко.

Программа мэра Москвы "Моя школа" была запущена в 2024 году. В рамках проекта образовательные пространства делают современнее и функциональнее. В этом году ко Дню знаний в столице откроют 51 обновленный учебный корпус, а с 2026 года в столице будут реконструировать до 100 зданий в год.

Выступая на презентации, Дмитриенко рассказал, что этот проект будет разрастаться - отремонтированных школ будет еще больше.

"Меня сюда позвали больше как человека, который может рассказать подросткам, сверстникам, студентам, наверное, даже родителям о том, какие есть зоны образования для детей", - отметил он.