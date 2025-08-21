Среди полотен портреты, написанные художниками Бутаковым, Дубровиным, Сычковым, Гебенсом, Штембергом

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, имущество которого в доход государства требует обратить Генпрокуратура РФ, за время службы приобрел 30 картин. Как сообщил ТАСС источник в надзорном ведомстве, все они представляют культурную ценность.

Картины обнаружили и изъяли в ходе обысков по местам жительства Иванова. Он отдавал предпочтения портретам и пейзажам. Среди полотен портреты, написанные художниками Бутаковым, Дубровиным, Сычковым, Гебенсом, Штембергом и неизвестными художниками, в том числе портрет Императрицы Екатерины II в раме неизвестного художника и портрет Николая II художника Седова.

У Иванова также нашли картины художников Янкова ("Сирень", "Морской пейзаж с парусником"), Цигуса ("Осенний пейзаж", "Тропинка в березовом лесу"), полотно "Император Николай I cо свитой" неизвестного художника XIX века. В галерею бывшего замминистра обороны входили картины "Зимний пейзаж" художника Антонова, "Цветущие деревья" Лудольфа Либертса, "Здания на берегу канала" Альтмана, "Маки" Славина, "В лесу" Воронкова, "Утро на взморье" Нечаева, "Вечер" Туржанского, "Храм Василия Блаженного" Сафронова, "Зимний пейзаж" Колосова, "Букет цветов в вазе" Фонвизина, "Мельница" Пoлякoва, "Ранняя весна" Синдеева, "Цветы" Яновской, "Богатырь на коне" Симакова, "Сельская сценка" Егорова.

Генпрокуратура России подала в Пресненский суд Москвы иск, в котором потребовала обратить в доход РФ имущество бывшего замминистра обороны Тимура Иванова общей стоимостью в 1,2 млрд рублей.