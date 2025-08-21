На ВДНХ пройдет фестиваль уличных видов спорта

Для участия в мастер-классах необходимо зарегистрироваться на месте

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Фестиваль уличных видов спорта, гости которого увидят выступления на BMX и скейтбордах и смогут поучаствовать в мастер-классах по брейкингу, пройдет на ВДНХ 23 августа, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"23 августа с 11:00 до 19:00 на площадках у Черешневого сада, универсальной спортивной площадке, а так же перед павильоном №27 "Физкультура и спорт" гостей главной выставки страны ждет выступление квалифицированных спортсменов в дисциплинах BMX и скейтбординг, мастер-классы по фингербордингу и панна-футболу, творческие мероприятия с участием граффитистов и уличных танцоров, а также модный показ от проекта "Неделя высокой моды в спорте", - говорится в сообщении.

На площадке фестиваля можно будет увидеть выступления прорайдеров BMX и скейтбординга на специальных рампах с велосипедными сложными маневрами, высокими прыжками и вращениями, скейтбордовыми трюками и комбинациями на доске в скейтпарках, на лестницах и перилах. Гости также смогут ознакомиться с фингербордингом - здесь покажут обучающие видеоролики и можно будет совершить пробные "заезды". Будут организованы мастер-классы от профессиональных брейкеров, мастеров художники стрит-арта расскажут, как они создают граффити и муралы на стенах зданий.

Вход для зрителей свободный. Для участия в мастер-классах необходимо будет зарегистрироваться на месте.