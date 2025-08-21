Федеральный институт педагогических измерений приступил к публикации проектов документов, определяющих структуру и содержание экзаменов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Структура и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году изменены не будут. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

"С 21 августа Федеральный институт педагогических измерений приступил к публикации проектов документов, определяющих структуру и содержание ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2026 года. Изменения в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ отсутствуют", - говорится в сообщении.

В ФИПИ отметили, что содержание контрольных измерительных материалов приведено в соответствие со школьной программой. "При разработке контрольных измерительных материалов будут учитываться принятый распоряжением Правительства от 30.04.2025 №1102-р список нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, и другие нормативные акты в сфере защиты русского языка", - уточнили в ФИПИ.

В институте также отметили, что в рамках перехода на открытые и импортозамещающие программные продукты в ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2026 г. по информатике планируется ограничить количество используемых форматов файлов. Корректировки формулировок отдельных заданий, инструкций, системы оценивания внесены по итогам анализа результатов участников ГИА-2025 г, проведенных обсуждений с региональными специалистами системы образования, апробационных исследований. Общественно-профессиональное обсуждение опубликованных проектов будет проводиться до 30 сентября.