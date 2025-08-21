ТАСС: у экс-замглавы МО Иванова нашли 170 ювелирных изделий и 44 элитных часов

Генпрокуратура требует обратить их в доход государства

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Коллекцию из более чем 40 часов и 170 дорогостоящих ювелирных изделий изъяли у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, их вместе с другим имуществом Генпрокуратура требует обратить в доход государства. Об этом ТАСС сообщил источник в надзорном ведомстве.

Среди ювелирных изделий более 50 колец, свыше 40 серег, а также несколько десятков колье, запонок, браслеты. Все они сделаны из золота и серебра, в основном со вставками из бриллиантов. Так, один из браслетов весит 64,38 г и имеет 1 207 вставок из бриллиантов. Некоторые украшения с жемчугом, изумрудами, сапфирами, гранатами, ониксом, рубинами, турмалином, агатом, хризолитом и другими природными камнями.

Также у Иванова нашли 44 часов в основном премиальных брендов, в числе которых Patek Philippe, Breguet, Сartier, Tank Francaise, Marine, Hublot, Vintage, Breitling. Из российских брендов - "Полет" коллекции "Полет-стиль". В коллекции в основном наручные часы, но встречаются настольные и карманные.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество Иванова стоимостью 1 млрд 239 млн рублей, в том числе изъятые в ходе обысков 24 апреля 2024 года денежные средства в рублях и валюте на 333 млн рублей, ценности - ювелирные изделия, картины и дорогостоящие часы - общей стоимостью 235 млн рублей. Иск поступил в Пресненский суд Москвы.